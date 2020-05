"Caso-Ippodromo": anche un villanovese tra gli arrestati. Il sindaco Balestra: "Dispiace due volte. Ma prima di trarre conclusioni affrettante attendiamo l'esito delle indagini"

“Ippodromogate: il giorno dopo”. Sono passate 24 ore circa dalla notizia della maxi-inchiesta condotta dalle Fiamme Gialle che ha portato a 91 arresti in tutta l’Italia (leggi tutti i dettagli QUI). Un racket coinvolto in diverse tipologie di reati, compreso l’esercizio abusivo di scommesse, anche all’interno dell’Ippodromo di Villanova d’Albenga.

C’è tanta amarezza nella voce del sindaco villanovese Pietro Balestra, ma anche una attenta lucidità nell’esaminare i risvolti della vicenda: “Come sindaco la prima cosa che posso dire è che mi spiace per questa situazione, noi come territorio stiamo subendo ingiustamente un danno che di certo non giova alla nostra immagine”.

Sul fatto che tra gli arrestati risulterebbe anche un residente a Villanova, commenta Balestra: “Dispiace due volte sapere che una famiglia che risiede qua pare che sia coinvolta, ma non mi piace trarre conclusioni sbrigative, aspettiamo di attendere gli esiti dell’inchiesta. Tengo inoltre a precisare che la persona coinvolta non era dipendente della società di gestione dell’ippodromo, è un privato che aveva solo una concessione dei box. E – stando alle indagini – pare che talvolta abbia esercitato delle pressioni sui fantini per condizionare l’esito delle corse. Ripeto: saranno le indagini a dimostrare se effettivamente ciò è avvenuto o meno. La responsabilità penale è personale. Non ci fa piacere, certo, sapere che un cittadino della nostra comunità potrebbe essere coinvolto in una simile situazione, ma nel momento in cui dovesse essere comprovata la sua colpevolezza, si assumerà le responsabilità delle conseguenze delle sue scelte”.

Balestra è prudente anche sul dopo: “Noi pubblici amministratori abbiamo letto da voi degli organi di informazione quello che è successo, quindi è logico che come sindaco dovrò mettere in atto delle decisioni, ma se mi chiedete adesso quali saranno, rispondo che qualsiasi ipotesi è prematura.

Faremo la nostra parte dal punto di vista amministrativo. Anche la società mi risulta che dovrebbe essersi messa in moto, perché come il nostro Comune è parte lesa in termini di immagine, per cui valuteremo anche insieme alla società quali decisioni prendere”.

Conclude il primo cittadino villanovese: “Voglio che sia chiaro che ci troviamo di fronte a una truffa ad opera di soggetti malavitosi messa in atto in tutta l’Italia, che non riguarda solo Villanova e che di certo, tra i vari risvolti criminosi, getta in cattiva luce l’ippica. Ma non si deve pensare, per questo singolo caso, che il mondo sportivo dell’ippica sia tutto corrotto. Non mi piacciono queste conclusioni ‘facilone’ e frettolose. Io faccio il sindaco, i giudici faranno i giudici”.