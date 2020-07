Festival teatrale di Borgio Verezzi: slitta al 15 luglio l’apertura della biglietteria

Organizzare un evento pubblico in questo 2020 richiede davvero grandi capacità di adattamento. C’è quindi una novità, che riguarda la data di apertura della biglietteria del Festival teatrale di Borgio Verezzi, inizialmente prevista per il 10 luglio.

La biglietteria di viale Colombo 47 aprirà invece il 15 luglio: la decisione di far slittare di cinque giorni l’inizio delle vendite è legata alla pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale, previsto per l’11 o il 12 luglio, e alla speranza che in esso siano contenute disposizioni che permettano agli organizzatori del Festival di aumentare la capienza della sala.

L’orario di apertura straordinaria del 15 luglio sarà come sempre dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

Dal 16 luglio la biglietteria sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30 e dal 24 luglio sarà aperta anche la domenica, sempre con lo stesso orario (il 15 agosto, invece, sarà chiusa).

Per avere informazioni e prenotare i biglietti sarà possibile chiamare lo 019.610167 o inviare un’email a biglietteria@comuneborgioverezzi.it negli orari indicati sopra.