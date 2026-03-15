Savona, martedì 17 marzo alla Ubik l'ex vicesegretario generale dell'Onu Pino Arlacchi presenta il libro "La Cina spiegata all'Occidente"

Martedì 17 marzo alle 18 alla Libreria Ubik incontro con Pino Arlacchi, già Vicesegretario Generale dell’ONU e Direttore esecutivo del programma anticrimine dell'ONU, Presidente del Forum internazionale di criminologia e presentazione del libro "La Cina spiegata all'Occidente" (Fazi).

Moderano Franco Zunino, Presidente Provinciale Arci e Roberto Casella, Presidente del circolo Italia Cuba “Granma”. A cura dell'associazione Italia Cuba.

Alla sera dalle ore 20 cena e presentazione libro con l'autore presso la Società Mutuo Soccorso fra operai ed impiegati di Celle Ligure.

Pino Arlacchi - sociologo di fama internazionale, Deputato e Senatore, tra i maggiori architetti della legislazione antimafia, collaboratore e amico dei giudici Falcone e Borsellino, ma anche profondo conoscitore della Cina - in questo libro spiega i segreti che permettono di capire l'eccezionalità del “miracolo cinese”. La spettacolare resurrezione iniziata con le riforme di Deng Xiaoping nel 1978, che ha portato il gigante asiatico a imporsi come prima potenza economica mondiale, ma anche fattori come il non-espansionismo in politica estera, la meritocrazia come strumento di governo, e un peculiare modello economico-politico che Pechino definisce “socialismo di mercato con caratteristiche cinesi”, convinta che il mercato sia uno strumento dello Stato e non viceversa.