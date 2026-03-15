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Eventi | 15 marzo 2026, 16:00

Savona, martedì 17 marzo alla Ubik l'ex vicesegretario generale dell'Onu Pino Arlacchi presenta il libro "La Cina spiegata all'Occidente"

Appuntameto alle 18 in libreria e alle 20 cena e presentazione del libro con l'autore nell'SMS di Celle

Savona, martedì 17 marzo alla Ubik l'ex vicesegretario generale dell'Onu Pino Arlacchi presenta il libro &quot;La Cina spiegata all'Occidente&quot;

Martedì 17 marzo alle 18 alla Libreria Ubik incontro con Pino Arlacchi, già Vicesegretario Generale dell’ONU e Direttore esecutivo del programma anticrimine dell'ONU, Presidente del Forum internazionale di criminologia e presentazione del libro "La Cina spiegata all'Occidente" (Fazi).

Moderano Franco Zunino, Presidente Provinciale Arci e Roberto Casella, Presidente del circolo Italia Cuba “Granma”. A cura dell'associazione Italia Cuba.

Alla sera dalle ore 20 cena e presentazione libro con l'autore presso la Società Mutuo Soccorso fra operai ed impiegati di Celle Ligure.

Pino Arlacchi - sociologo di fama internazionale, Deputato e Senatore, tra i maggiori architetti della legislazione antimafia, collaboratore e amico dei giudici Falcone e Borsellino, ma anche profondo conoscitore della Cina - in questo libro spiega i segreti che permettono di capire l'eccezionalità del “miracolo cinese”. La spettacolare resurrezione iniziata con le riforme di Deng Xiaoping nel 1978, che ha portato il gigante asiatico a imporsi come prima potenza economica mondiale, ma anche fattori come il non-espansionismo in politica estera, la meritocrazia come strumento di governo, e un peculiare modello economico-politico che Pechino definisce “socialismo di mercato con caratteristiche cinesi”, convinta che il mercato sia uno strumento dello Stato e non viceversa.

Comunicato Stampa

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