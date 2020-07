A10, riaperto il tratto compreso tra l'allacciamento con la A26 e Arenzano direzione Savona

Sull'autostrada A10 Genova-Savona alle ore 10:00 circa è stato riaperto il tratto compreso tra l'allacciamento con la A26 e Arenzano in direzione di Savona. La riapertura è stata procrastinata per consentire il completamento delle attività di ispezione all'interno della galleria Borgonuovo in corso dalla notte.



Attualmente il traffico transita su una corsia e si registrano 14 km di coda in A26 tra Masone e l’allacciamento con la A10 in direzione di Genova Voltri.