Savona, pesci in difficoltà nel Letimbro: il grido d'allarme di Enpa

Malgrado qualche acquazzone degli ultimi giorni, nei torrenti della riviera sta crescendo la siccità ed in stagni e pozze, soprattutto alle foci, numerosi pesci rischiano di morire. Sta accadendo anche nel Letimbro dove, in diverse zone, come in corrispondenza del tribunale, i laghetti si stanno prosciugando ed intrappolano la fauna ittica.

"Diversi passanti li hanno fotografati e segnalati alla Protezione Animali, che ha fatto propria la loro preoccupazione ed ha richiesto l’intervento della Polizia Regionale che possiede, oltre all’esperienza in materia, anche le attrezzature necessarie" dicono dall'ente nazionale protezione animali savonese.

"Il responsabile savonese del Dipartimento Agricoltura della Regione Liguria, malgrado la scarsità del personale, ha garantito che al più presto verrà organizzato il recupero, con vasche, retini e storditori elettrici, per il trasferimento dei pesci in zone a monte del torrente, dove si trova acqua sufficiente a superare l’estate" spiegano da Enpa Savona.