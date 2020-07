Accademia Kronos: riconfermati nel direttivo nazionale i liguri Franco Floris e Alberto Briatore

Si sono svolte a Roma, nella giornata di ieri, le elezioni del nuovo consiglio nazionale di Accademia Kronos. Riconfermati i due liguri al suo interno: Franco Floris, ex sindaco di Andora, che continuerà a ricoprire la carica di presidente nazionale e Alberto Briatore, ex ispettore ambientale del comune di Alassio che sarà consigliere.

Accademia Kronos, che è una delle associazioni ambientaliste più vecchie d'Italia, è presente in Liguria con 8 sezioni territoriali che si occupano prevalentemente di tutela ed assistenza agli animali. Durante il lockdown i suoi osservatori ambientali hanno collaborato fattivamente con numerosi comuni per la fornitura di pappe e crocchette a famiglie in difficoltà con animali domestici.