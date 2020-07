Savona, danneggiamenti e furti alle imbarcazioni in darsena: circa una decina i casi segnalati

Le conseguenze della movida selvaggia in darsena a Savona ricadono anche sulle imbarcazioni ormeggiate. Una serie di denunce da parte di diversi proprietari dei natanti ha infatti portato alla luce danneggiamenti e furti avvenuti nei giorni scorsi, in particolare nei fine settimana, che sarebbero da ricondurre ad alcuni frequentatori dei locali notturni.

Circa una decina i casi segnalati a S.V. Port Service, la società che ha in concessione gli approdi in darsena, che a quel punto non ha potuto fare altro che rivolgersi alla Questura.

Tra le denunce c'è chi ha segnalato l'intrusione di sconosciuti all'interno della propria imbarcazione, chi invece ha subìto il furto di un paio di scarpe e chi ha sorpreso diverse persone a ballare sul tetto del proprio mezzo. Presi di mira da veri e propro atti di vandalismo sono inoltre i pontili galleggianti, in primis quelli più vicini al ponte mobile.