Coronavirus, Viale: "Attenzione resti alta, l'arrivo di turisti può agevolare la diffusione del contagio" (VIDEO)

“I dati confermano un trend in decrescrita sui ricoveri, ma l'attenzione rimane molto elevata, il virus ancora può dispiegare i suoi effetti improvvisamente, in quanto gli spostamenti tra regioni e l'arrivo, per fortuna, di tanti turisti può agevolare la diffusione del contagio. Per questo è importantissimo che vengano rispettate tutte le regole di prudenza”. Lo ha detto la vice presidente della regione e assessore alla sanità Sonia Viale nel corso del punto stampa sul coronavirus.

Nei giorni scorsi in Liguria era tornato il segno più nei contagi, che sono poi fortunatamente scesi.



Per quanto riguarda i turisti, possibili portatori del virus, Sonia Viale spiega: “Gli arrivi dai paesi extraeuropei, che sono stati attenzionati dal ministero della salute, devono essere messi sotto stretto controllo. C'è un vuoto normativo, perché chi arriva nel nostro paese deve comunicare al vettore il luogo di destinazione, indicando dove andrà a fare la quarantena, ma il vettore non lo comunica a noi. Questo è un vuoto, per cui l'attenzione deve essere alta, le regole nazionali non ci tutelano adeguatamente”.



Anche il presidente della regione Giovanni Toti ha spinto a non abbassare la guardia, in particolare nei confronti dei soggetti deboli, soprattutto gli anziani ospiti nelle rsa. Su questo è stato presentato il progetto “Chiama i nonni”, realizzato da Liguria Digitale, in collaborazione con la regione, Cisco System e il suo partner Fos, che ha portato alla donazione nelle rsa di 50 tablet e 16 dispositivi telepresence per permettere ai pazienti di comunicare con i propri parenti.

“Accanto all’emergenza sanitaria e alla necessità del distanziamento sociale, una delle conseguenze più pesanti del coronavirus è stata la lontananza tra le persone e soprattutto la solitudine patita dai tanti anziani ospiti delle residenze sanitarie liguri che non hanno avuto nemmeno la consolazione di un volto familiare per le disposizioni di contrasto al Covid - 19 – ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Per questo abbiamo adottato un’iniziativa che ha voluto supportare gli ospiti delle Rsa e i loro familiari mettendo a disposizioni supporti telematici facili da usare per consentire di collegarsi in modo facile”.

“Volevamo ringraziare chi in questo periodo ci ha dato una mano aiutando chi sta vivendo un momento di particolare difficoltà come gli ospiti delle Rsa”, ha rimarcato il presidente Toti nel secondo giorno in cui in Liguria non si registrano persone in terapia intensiva, con soli due contagiati e 38 ospedalizzati.

Soddisfatto per l’operazione “Chiama i nonni” anche il direttore generale di Liguria Digitale Enrico Castanini che ha rimarcato il costo zero dell’iniziativa e la volontà di proseguire anche in futuro con il progetto.

“Oggi più che mai è il momento di applicare tutte le possibilità che la tecnologia ci offre per affrontare insieme le sfide più difficili – ha spiegato Agostino Santoni, amministratore delegato di Cisco Italia – Abbiamo voluto impegnarci per il paese in chiave di solidarietà digitale per questo abbiamo avviato una collaborazione con Regione Liguria nel quadro del nostro piano di investimenti digitali”.

“Credo che l'emergenza coronavirus possa lasciare un segno anche, se possibile dirlo, positivo rispetto all'inovazione tecnologica. Siamo stati costretti in poco tempo ad attivare una serie di misure informatiche che in tempi ordinari ci avrebbero impiegato anni”, ha concluso Sonia Viale.