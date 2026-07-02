Sicurezza a Savona, Debenedetti replica al PD: "Il sindaco ha gli strumenti per intervenire"

"Leggendo il comunicato congiunto di coordinatore provinciale e coordinatore cittadino del Partito Democratico, mi viene spontaneo sorridere poiché questi rappresentanti politici si svegliano dal torpore ogniqualvolta noi di Fratelli d'Italia interveniamo su problemi reali e sui sempre più numerosi avvenimenti delittuosi accaduti in città".

Così il Coordinatore di Fratelli d'Italia Savona, Matteo Debenedetti.

"Ma veniamo al punto contestato dal PD - prosegue Debenedetti - ovvero che mancano FFOO. Per rispondergli cito testualmente il Ministro dell'Interno Piantedosi che dichiara: 'Da quando siamo in carica, abbiamo assunto 42.500 operatori delle Forze di polizia. A tale cifra si aggiungeranno circa 27 mila nuovi ingressi programmati entro il 2027. Assunzioni con le quali stiamo fronteggiando l'ingente numero di pensionamenti, largamente noto e totalmente trascurato da chi ci aveva preceduto. E i risultati iniziano a vedersi'. Preso atto di questi numeri e dati ministeriali, cito un'altra fonte ufficiale, ovvero il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali - TUEL). In particolare, l'articolo 54 del TUEL disciplina le funzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo. Questo articolo gli attribuisce il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

"Quindi, cari esponenti del PD, caro Sindaco e Assessore alla Sicurezza, cosa rispondete? Quali atti concreti vorrete adottare per proteggere i nostri cittadini ma anche e soprattutto contrastare il degrado, i bivacchi, i questuanti, i disturbatori vari? Volere è potere ed il Sindaco questi poteri li ha. Basterebbero una penna e delle ordinanze mirate", conclude il Coordinatore savonese di Fratelli d'Italia.