Comincia la prima Lounge interamente digitale di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Elite e Confindustria

Oggi è partita la prima Lounge Elite del 2020 di Intesa Sanpaolo, in versione completamente digitale. In particolare, si tratta della sesta “classe” di aziende dall’avvio della collaborazione con Elite (il private market parte del Gruppo London Stock Exchange) e Confindustria, con cui dal 2018 sono state accompagnate oltre 140 PMI clienti della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo in percorsi di formazione, crescita dimensionale, passaggio generazionale e apertura al mercato dei capitali.