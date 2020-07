Piano #ItaliaVeloce del governo Conte, Italia Viva Albenga: "Vigileremo sulla realizzazione delle nostre infrastrutture"

Commentano unanimemente Andrea Rovere, membro assemblea nazionale Italia Viva e Vincenzo Munì, Consigliere Comunale Italia Viva ad Albenga: “Esperiamo grande soddisfazione per l’approvazione di “ItaliaVeloce” da parte del governo Conte, grazie all’impegno di Italia Viva ed in particolare dell’onorevole Paita.

L’iniziativa nasce sulle basi di “Italia Shock”, il grande piano proposto da Italia Viva, per il rilancio del nostro paese tramite lo sblocco delle opere pubbliche e degli investimenti che riguardano anche la Liguria e il savonese”

In particolare, riteniamo il raddoppio della ferrovia fondamentale per la mobilità dei cittadini e lo sviluppo economico del nostro comprensorio. Come Italia Viva Albenga, saremo vigili e incalzeremo il governo affinché portino a compimento questa vitale infrastruttura.”