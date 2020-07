Scuole medie a Finale, rischio sovraffollamento: approvato ordine del giorno in Consiglio comunale

Via libera dal Consiglio comunale che ha approvato l’ordine del giorno presentato dai consiglieri di minoranza Massimo Gualberti, Camilla Fasciolo e Tiziana Cileto relativamente alle scuole medie inferiori di Finale Ligure.

“Solo la settimana scorsa, infatti, circa una quarantina di insegnanti dell’istituto finalese ha scritto una lettera di protesta all’ufficio scolastico competente. Dal prossimo anno scolastico, infatti, le classi prime saranno presenti solo 4 sezioni anziché in 5 - afferma il gruppo consiliare 'Le Persone al Centro' e i consiglieri Gualberti e Fasciolo - Questo non perché ci siano meno studenti e, quindi, si tradurrà in classi sovraffollate. Quello che, dunque, già normalmente, apparirebbe come una follia, viste le normative vigenti riguardo la formazione delle classi, è ancor più assurdo se pensiamo alle disposizioni anti-Covid”.

“È stato dunque un atto dovuto, quello dei due gruppi di minoranza, di chiedere un impegno e solidarietà all’intero Consiglio verso una situazione che non può essere tollerata. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità e auspichiamo che si posso risolvere la situazione in vista del prossimo anno scolastico” conclude il gruppo finalese.