Savona, il Comune pubblica il bando per l'affitto dell'ex chiosco di Piazza del Popolo

Pronto a tornare a nuova vita, almeno nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, il chiosco della centralissima Piazza del Popolo di Savona.

Dopo quasi due anni in stato di abbandono, a seguito della chiusura dell'allora "Baretto", la struttura è tornata nelle mani del suo proprietario, ovvero il Comune, che a ottobre del 2019 ha iniziato a ripulirla per iniziare un percorso che riportasse il locale a una dignità consona alla posizione che occupa. Nelle vicinanze infatti si trova la sede distaccata della Polizia locale.

Ebbene, dopo l'annuncio dato lo scorso anno dalla giunta, il primo passo per il nuovo affidamento è stato compiuto nei giorni scorsi, con la pubblicazione del bando.

Per l'affitto della struttura, che dispone di servizi igienici, si partirà da una base d'asta di 400 euro mensili per il canone di locazione. Al suo interno potranno essere ammesse però solo alcuni tipi di esercizi, principalmente a carattere di vicinato (negozi di abbigliamento, di bigiotteria, librerie o per la vendita di prodotti locali sono solo alcuni esempi) e di somministrazione di alimenti e bevande.

Non tutte le attività però saranno ammesse: non ci sarà spazio ad esempio per sexy-shop, “money change” e “money transfer”, sale giochi e centri scommesse, rivendita di armi, centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo o attività estetica o centro fisioterapico e negozi che commercializzino cannabis legale.