Tpl amplia il suo parco mezzi: 7 nuovi autobus inaugurati a Cairo Montenotte

TPL Linea srl amplia il suo parco mezzi con sette nuovi autobus di ultima generazione presentati questo pomeriggio a Cairo Montenotte, nel corso di una inaugurazione in piazza della Vittoria alla quale hanno preso parte l’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino, il sindaco cairese Paolo Lambertini, i parlamentari savonesi Sara Foscolo e Paolo Ripamonti, oltre al consigliere regionale Mauro Righello.

Presenti i vertici dell’azienda di trasporto savonese con il presidente Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

I nuovi mezzi sono stati finanziati dalla Regione Liguria. Si tratta di cinque Iveco Crossway, mezzi extraurbani e low entry: quattro della lunghezza di 12 metri, 80 posti complessivi di cui 46 a sedere, dal costo ciascuno di 232.453 euro. Un altro modello è di 10,85 metri, con una capienza di 75 posti complessivi di cui 38 a sedere, dal costo di 206.000 mila euro. Tutti con classe di emissioni euro 6.

E ancora due Mercedes Citaro, mezzi urbani lunghi, della lunghezza di 12,135 metri, classe di emissioni euro 6 e dotato di 109 posti complessivi di cui 28 a sedere. Ciascun modello è costato 234.999 euro.

Da oggi i nuovi modelli entreranno a far parte del parco mezzi dell’azienda di trasporto pubblico savonese: gli Iveco Crossway saranno utilizzati per le linee della Val Bormida, mentre i due Mercedes Citaro verranno impiegati per le litoranee.

“Si tratta di new entry fondamentali per il rinnovo dei nostri mezzi e per rispondere alle esigenze della clientela e della nostra utenza – affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso -. Non possiamo che ringraziare la Regione Liguria per l’importante contributo che ha consentito l’acquisto di nuovi autobus, moderni, comodi e funzionali”.

“In un momento come questo avere nuovi autobus a disposizione consente un miglioramento complessivo del servizio, con l’auspicio di poter proseguire sulla linea di un progressivo rinnovamento e ampliamento del nostro parco mezzi, essenziale per traguardare le sfide futuro del trasporto pubblico locale nel nostro territorio” concludono.