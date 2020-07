"Luigi! Meno male che sei ritornato..." A Pietra Ligure spuntano manifesti anonimi pro De Vincenzi

"Luigi! Meno male che sei ritornato...". È questo il messaggio che campeggia su alcuni manifesti comparsi nella giornata odierna a Pietra Ligure. Destinario del pensiero è il sindaco Luigi De Vincenzi, così come accadde già nell'ottobre del 2018 quando per le vie pietresi vennero affissi dei cartelli con la scritta “Luigi, vogliamo il tuo ritorno!”.

All'epoca colui che oggi è il primo cittadino pietrese era vicepresidente del consiglio regionale in quota PD, quella richiesta pubblica aveva come obiettivo proprio quello di "convincere" De Vincenzi a candidarsi alle elezioni comunali del 2019 per dare seguito all'esperienza da lui stesso maturata alla guida di Palazzo Golli (sede del municipio pietrese) dal 2004 al 2014.