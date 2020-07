A Finale si prepara un 13 luglio all'insegna dell'inclusione e della creatività

Sarà un lunedì 13 luglio all'insegna dell'inclusione e della creatività quello che si vivrà a Finale, grazie all'organizzazione e all'impegno del team progettuale "Dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. Dove è tristezza, ch'io porti la gioia. Dove sono le tenebre, ch’io porti la luce" coordinato da Tonino Scafuro.

Danza, musica e teatro saranno al centro dell'intera giornata che si aprirà al mattino dalle 11 con la distribuzione sulle spiagge di alcuni gadget, e che proseguirà fino alla sera con l'evento clou presso il campetto dell'oratorio di Finalpia, in via Madonna 36, dove verrà presentato il progetto "CONAD Finale Ligure e Circolo Nautico del Finale" in collaborazione con Associazione finalese Bagni Marini e Bagni Garibaldi.

A partire dalle 15.45 invece la compagnia teatrale dei Temps Clar presenterà la favola "Prezzemolina" nella suggestiva cornice della Fortezza di Castelfranco.

Presso l'area dell'oratorio e alla luce dei riflettori, ossia a partire dalle 20.30, invece spazio all'arte: una volta esposto il progetto, si esibiranno le giovani atlete dell'ASD Arte Ginnastica di Finale, del pattinaggio artistico zinolese, i giovani attori, cantanti e ballerini genovesi della compagnia "Temps Clar" che supporteranno la performance "Aria – the Breath of Earth" con Antonella ed Alessia Cotta Ramusino, quest'ultima madrina del "Presepe degli Abissi" di Albissola Marina, per chiudere infine col recital organizzato dalla Società Filarmonica di Finalborgo in ricordo di Fabrizio De Andrè.

Presenteranno la serata Giulia Richeri ed Emanuela Crovella.