Albenga, concerto di Natale con Paola Francesca Natale e Keith Goodman: ingresso libero a sostegno di SJAMO

Un appuntamento speciale per celebrare la magia del Natale: domenica 14 dicembre, alle 18:30, presso l’Auditorium San Carlo di Albenga, si terrà il concerto “Natale with Joy”.

Protagonisti della serata saranno il soprano Paola Francesca Natale e il maestro Keith Goodman, che proporranno un programma ricco di atmosfere natalizie e suggestioni musicali.

L’ingresso è gratuito con offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a SJAMO - Sao Josè Amici nel Mondo, associazione di promozione sociale impegnata in progetti di solidarietà e tutela dei diritti dei minori, con iniziative rivolte sia al territorio locale sia alla cooperazione internazionale.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Albenga e la collaborazione dei soggetti promotori.