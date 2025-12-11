"Animali selvatici della Valbormida", 50 opere d’arte per sostenere l’Associazione Raggio di Sole

25 artisti, 50 opere prodotte, 19 Comuni coinvolti, una missione: raccogliere fondi da devolvere all’Associazione Raggio di Sole che opera a Villa Sanguinetti.

Questa è la sintesi del progetto voluto e realizzato dal Comune di Cario Montenotte con il supporto organizzativo de “I Cavalieri dei ricordi” e presentato ieri pomeriggio, mercoledì’ 10 dicembre, dal sindaco Paolo Lambertini e dall’assessore alla Cultura Caterina Garra nei locali della biblioteca civica.

“Animali selvatici della Valbormida” è il secondo “capitolo” di un lavoro avviato nel 2021 e dedicato alle erbe spontanee: gli artisti, provenienti da tutta la Valle, hanno prodotto 50 opere raffiguranti gli animali presenti sul territorio, a loro volta corredate da altrettante schede faunistiche tematiche e raccolte in una cartellina anch’essa illustrata. Cartellina che più essere acquistata al prezzo di 20 euro presso la biblioteca civica “F.C. Rossi” di Palazzo Scarampi a Cairo. Negli orari di apertura e presso gli altri Comuni della Valle aderenti all’iniziativa (Altare, Bardineto, Bormida, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale).

"Un importante lavoro corale che riunisce arte, natura e volontariato - commenta il primo cittadino - dando valore a tre aspetti fondati delle nostra Valle e dimostrando quanto l’unione, la sinergia, la condivisione di obiettivi comuni possa dare vita a progetti di grande valore sociale e solidale".

Le opere sono state illustrate da: Barbero Bruno; Berruti Franca; Bonifacino Maria; Carenti Piero; Cinelli Valentina; Dallera Graziella; Dell’Erba Angela; Di Fonzo Laura; Gariano Massimo; lardella Alberto; Marino Laila Manuela; Mijich Ingrid; Nardino Daniele; Oddera Daniela; Pascoli Gianni; Pesce Jolanda; Pisano Andrea; Porro Monica; Prucca Silvana; Ricchebuono Barbara; Salvadori Stefania; Santero Gabriella; Sayed di Cairo; Ugolini Silvia; Vasta Thea; Zunino Maria.

I lavori originali sono stati esposti in una mostra allestita presso il piano terra della Biblioteca civica e saranno visibili fino al 10 gennaio, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.