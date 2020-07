Bergeggi, sconfigge il Covid19 e brinda ai 100 anni: la storia di Giovanna Pastorino

Ha una nuova centenaria la provincia di Savona. Ed è una festa di compleanno speciale quella che le è stata riservata per un traguardo raggiunto sconfiggendo anche una pandemia.

A raggiungere l'importante traguardo dei 100 anni è una bergeggina doc, Giovanna Pastorino, ospite dell'Opera Pia "Siccardi-Berninzoni" di Spotorno.

"Emozionante vederla commuoversi quando mi ha visto - racconta il sindaco di Bergeggi, Roberto Arboscello -. Fino a qualche anno fa mi chiamava in ufficio dicendomi 'sindaco non dimenticarti di me ora che non sono più a Bergeggi'. Oggi Bergeggi non si è dimenticato di lei! 100 anni guarita dal Coronavirus, giusto in tempo per riuscire a festeggiare il suo centesimo compleanno con la famiglia".

Alla signora Giovanna auguri di buon compleanno anche dalla redazione di Savonanews.