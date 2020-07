Accordo Tpl Linea Savona-discoteche, assessore Berrino: “Utile iniziativa che garantisce la sicurezza dei ragazzi e incentiva l'uso del mezzo pubblico”

“Mi congratulo per questa utile e lodevole iniziativa in provincia di Savona che consente ai ragazzi, dopo una serata trascorsa in allegria e spensieratezza, di poter fare ritorno alle loro abitazioni in totale sicurezza. Si tratta inoltre di un'iniziativa che incentiverà l'uso del mezzo pubblico e il turismo in riviera”.

L'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino commenta così gli accordi stipulati tra TPL Linea di Savona e le discoteche 'Le Vele' di Alassio e 'La Suerte' di Laigueglia validi per tutta la stagione estiva. TPL Linea predisporrà corse aggiuntive alla chiusura dei locali e al contempo, nelle discoteche, i clienti avranno la possibilità o di acquistare o di avere regalato il biglietto del bus: un'iniziativa che ridurrà gli spostamenti notturni con mezzi privati favorendo la mobilità intelligente.