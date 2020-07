Sarà esternalizzato il servizio biblioteca comunale di Carcare

Il comune di Carcare esternalizza il servizio biblioteca. L'atto di indirizzo è stato deliberato nei giorni scorsi dalla giunta De Vecchi.

A partire dall'aprile 2021 - si legge sul documento - i due dipendenti comunali assegnati alla biblioteca civica, ossia il direttore e la bibliotecaria incaricata, andranno in pensione. Tenuto conto che gli stessi dovranno usufruire a scalare delle ferie pregresse, dal prossimo mese di agosto (2020) il servizio bibliotecario non potrà essere coperto in maniera sufficiente.

Per garantire ai cittadini la completezza del servizio, così come prescritto dalla normativa vigente, per un numero di ore non inferiore al minimo settimanale, l'amministrazione guidata dal sindaco Christian De Vecchi ha optato per l'affidamento esterno.

Un soluzione di per se obbligata tenuto conto che al momento tale servizio non può essere affidato in carico al comune di Carcare per problemi di carenza di personale.