Caos viabilità: code per lavori lungo le autostrade A7, A10 e A26

L'ennesima mattinata di passione lungo le autostrade liguri. Anche questa mattina causa cantieri, si sono verificati disagi alla viabilità.

"Sulla A7 Serravalle-Genova è chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e Genova ovest verso Genova - si legge sul sito di Autostrade per l'Italia - Agli utenti che da Milano sono diretti a Genova si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Genova Bolzaneto, dove ci sono 5 km di coda, di proseguire lungo la viabilità ordinaria per raggiungere il capoluogo ligure. In alternativa è possibile dopo Tortona procedere lungo la Diramazione Predosa-Bettole in direzione di Novi Ligure per poi proseguire in A26 fino a Genova. Coloro che da Milano sono diretti in A12 dopo l'uscita obbligatoria a Genova Bolzaneto possono, tramite la viabilità ordinaria, raggiungere Genova Ovest entrare seguendo le indicazioni per Livorno. A chi dalla A12 è diretto a Genova si consigliano le uscite di Genova Est o Genova Nervi. Si ricorda che presso la stazione di Genova Est vige un senso unico alternato".

Sempre Autostrade segnala code a tratti sulla A10 tra il bivio A10/Inizio Complanare Savona e il bivio A10/A26 direzione Genova. Criticità anche tra Voltri e Arenzano verso il Confine di Stato.

Traffico congestionato anche lungo l'A26. Autostrade per l'Italia segnala code tra Ovada e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia (direzione Voltri) e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone (direzione Gravellona Toce).