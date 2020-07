Il messaggio non "spunta": è WhatsApp down nel savonese e in buona parte dell'Europa

È bastato guardare con più attenzione quella spunta blu che proprio non arrivava per capire che qualcosa non andava. Ieri sera buona parte d'Italia, cosi come nel resto d'Europa, è rimasta 'al buio', almeno per quanto riguarda WhatsApp.

Il servizio di messaggistica legato ora a Facebook ha smesso di funzionare poco dopo le 22 e da allora milioni di messaggi sono rimasti lì, in un limbo digitale, tra mittente e destinatario. Gruppi, comunicazioni di lavoro, chat di classe o dichiarazioni d'amore.

Tutto, in Italia e in altri Paesi soprattutto del Nord Europa, è tornato alla normalità poco dopo le 22.30. Un sospiro di sollievo per una società ormai legata a doppio filo a questo tipo di comunicazioni. Si racconta che, nel periodo di mancata connessione, qualcuno abbia addirittura scambiato qualche parola con la famiglia seduta intorno a lui.