Albissola, in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione delle aiuole del lungomare degli Artisti

"Sul Lungomare degli Artisti sono in corso di ultimazione importanti interventi di ripristino di infrastrutture (come impianti di irrigazione, posa in opera di nuove condotte per l’illuminazione pubblica, interventi edili minori, ecc.) e di riqualificazione del verde di una parte significativa delle aiuole" cosi commenta in una nota Luigi Silvestro, assessore al Verde Pubblico e alla Programmazione.

"Insieme al sindaco, abbiamo effettuato ieri mattina un sopralluogo sul cantiere della “Passeggiata” per verificare l’andamento dei lavori e constatando che le operazioni stanno proseguendo secondo il nuovo cronoprogramma stilato dopo la fine del lockdown anti Covid19".

"Nel corso del sopralluogo abbiamo riscontrato che sostanzialmente sono in fase di completamento le lavorazioni di ripristino e messa in sicurezza della “Passeggiata” danneggiata dalla mareggiata dell’ottobre 2018 e realizzate grazie al finanziamento di 230 mila euro ottenuto dalla Protezione civile/Regione e che hanno riguardato sinteticamente: la posa di nuovi cavidotti e di nuovi pozzetti per l’illuminazione pubblica, l’Installazione su tutte le aiuole interessate di un nuovo impianto di irrigazione automatizzato in sostituzione di tutti gli impianti danneggiati compreso il ripristino del piano campagna sconnesso delle aiuole ed alcuni interventi edili minori" prosegue.

"Inoltre anche Enel, alla luce dell’intervento comunale sulle aree verdi del Lungomare, ha profittato dell’occasione per provvedere alla posa in opera, lungo le aiuole interessate dal cantiere comunale, di un nuovo grosso cavo interrato a servizio dei bagni marini".