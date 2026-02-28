Coperte per i senza dimora: gli studenti della scuola primaria di Valleggia le realizzano all'uncinetto per "Sheep Italia"

Gli studenti della scuola primaria "A. Peressi" di Valleggia a Quiliano imparano l'arte dell'uncinetto e nel frattempo realizzano coperte da destinare alla onlus "Sheep Italia" fondata nel 2019 dal giornalista Saverio Tommasi, che opera nel campo dei diritti umani e nasce per accarezzare le fragilità e andare incontro a chi ha avuto un “inciampo nella vita”.

L’associazione coinvolge migliaia di volontarie e volontari in tutta Italia e all'estero e ogni anno vengono realizzate coperte di lana fatte a maglia o all’uncinetto. Chiunque – persone singole, associazioni, scuole, gruppi informali possono contribuire anche solo con un quadratino di lana.

E' il caso infatti dell'istituto quilianese che ha partecipato al progetto “Coperte per senza dimora" che prevede la realizzazione di quadratini 15x15cm con le tecniche di lavoro a maglia e a uncinetto e poi assemblandoli per creare coperte 60x120cm (32 quadratini) o 90x180cm (72 quadratini).

"Alla Scuola Primaria “A. Peressi” di Valleggia, Quiliano, è successo questo: l’uncinetto è entrato in classe, e ne è nata una storia bella - ha scritto il presidente Tommasi - Mentre le bambine e i bambini imparavano i primi punti, è arrivata un’idea semplice e concreta: realizzare coperte da inviare a Sheep Italia. Non sono 'perfette', ci scrivono. Perché nei riquadri hanno lasciato campo libero alle mani e alla fantasia di chi stava imparando. E perché in classe è passato anche un messaggio importante: siamo imperfetti. Ma uniti qualcosa si può fare".

"Le stanno preparando per spedirle il prossimo settembre, così potranno diventare parte del progetto “Coperte per senza dimora” di Sheep Italia. Grazie insegnanti. Grazie bambine e bambini" ha concluso l'ideatore.

"Il progetto è stato pensato per adattarsi a tutti i contesti scolastici, dalla scuola dell’infanzia alle superiori. Invitiamo studenti, insegnanti e genitori a realizzare quadratini di lana, fatti a maglia o all’uncinetto, che saranno poi assemblati in coperte dai nostri volontari e distribuiti in tutta Italia a chi ne ha bisogno" viene spiegato sul sito.