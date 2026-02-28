Savona, chiuse due attività storiche: la "Casa delle Banane" e "Carlevarini"

Con la fine del 2025 e l'inizio del 2026 sono due le storiche attività che hanno chiuso lasciando dietro di se pezzi di storia del commercio della città di Savona.

Nel dicembre scorso ha infatti tirato giù la serranda per l'ultima volta dopo 93 anni la storica bottega di rivendita della frutta e verdura "Casa delle Banane" di via Verzellino.

Un negozio storico di famiglia gestito da quattro generazioni con l'ultimo titolare, Riccardo Agresti che si è congedato sui social.

"1932- 2025. E' giunto il tempo di dire stop il tempo passa, il commercio è cambiato in peggio , la pensione è arrivata e ringrazio a nome mio, di mia moglie Patrizia, di mia mamma Giuseppina, di mio padre Franco e di quei due personaggi che nel lontano 1932 diedero inizio al nosto cammino: mio nonno Natale e mio bisnonno Augusto - ha scritto - Tutti quelli che in questi anni ci hanno dato fiducia e gratitudine con le loro spese quotidiane e natalizie. Un grazie di cuore a tutti e una buona vita a tutti".

Al suo posto ha già aperto comunque un'altra attività.

Con l'inizio del nuovo anno ha chiuso il negozio Carlevarini di via Boselli. Aperto dal 1909 ha venduto a generazioni di savonesi calzature da donna, da uomo, sportive, comfort e golf. Inoltre, pianelleria e pantofoleria per la casa; capi particolari di pelletteria e accessori di abbigliamento.

Giuseppe e Giovanni Carlevarini furono i fondatori e negli anni

gli subentrarono il figlio di quest'ultimo e il nipote Giorgio.

La Camera di Commercio di Savona nel 2011 gli aveva assegnato il riconoscimento di "Impresa Storica".