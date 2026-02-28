Festival di Sanremo, Ditonellapiaga e Tonypitony vincono la serata delle cover: il presidente Bucci consegna il premio della Regione

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha consegnato ieri notte sul palco del Teatro Ariston il premio della Regione Liguria a Ditonellapiaga e Tonypitony, vincitori della quarta serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover con il brano "The lady is a tramp".



"Il premio di quest'anno è realizzato in filigrana di Campo Ligure – ha detto il presidente – e raffigura una caravella con la croce di San Giorgio sulle vele spiegate, simbolo della tradizione ligure e del legame storico tra il Festival e il territorio regionale. Il fiore che porto all'occhiello - ha proseguito - è il ranuncolo Giannina, realizzato per l'Istituto Giannina Gaslini di Genova".

"È un fiore bianco e verde - ha spiegato -: bianco come i bambini e verde come la speranza dei bambini che entrano in ospedale e vogliono uscire sani. Il Gaslini sta facendo fundraising anche in questi giorni per le strade di Sanremo: stiamo costruendo il nuovo ospedale, il nuovo dipartimento che sarà un'eccellenza mondiale".