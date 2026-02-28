Approvato dal Consiglio comunale di Andora il Bilancio di previsione 2026-2028

Approvato dal Consiglio comunale di Andora il Bilancio di Previsione Triennale 2026-2028.Per la prima volta, i consiglieri presenti hanno espresso la votazione attraverso un sistema di digitale.



Prima del Bilancio, sono state approvate alcune modifiche al Regolamento IMU e il Documento Unico di Programmazione.



“Il bilancio approvato garantisce stabilità dei conti, controllo della spesa pubblica e certezza di risorse per gli investimenti in servizi ai cittadini e opere pubbliche – ha dichiarato l’Assessore al Bilancio Monica Risso, presentando al Consiglio il documento - Il comune di Andora è un ente in salute dal punto di vista finanziario. Il saldo del conto di Tesoreria al 31 dicembre 2025 è di poco meno di tredici milioni di euro (€ 12.828.422,38). In continuità con gli anni precedenti, non sono state aumentate né inserite nuove imposte e le tariffe dei servizi a domanda individuale, quali nido o campo solare, sono rimaste invariate. Ampliata la platea delle agevolazioni Imu e semplificate alcune procedure per ottenerle. Nonostante lo Stato attui un prelievo di spesa corrente pari a più tre milioni e mezzo di euro, (3.508.469,22) per il fondo di solidarietà, 30mila in più rispetto al 2025 - ha spiega l’Assessore al Bilancio Risso - il comune di Andora riesce a garantire investimenti e attrarre finanziamenti che si traducono in opere pubbliche sul territorio e servizi ai cittadini e alle fasce più deboli”.



Il bilancio del comune di Andora si propone di garantire le manutenzioni del patrimonio pubblico, il miglioramento delle infrastrutture, la valorizzazione ambientale e la sicurezza urbana, alle opere a forte attrattività turistica, riqualificazione urbanistica e potenziamento di servizi che favole un ulteriore sviluppo economico di Andora.



Accanto alle grandi opere, ci sono risorse dedicate alla manutenzione del verde, pubblica illuminazione,asfalti, arredo urbano e rinnovo parco giochi, abbattimento barriere architettoniche, ripascimenti, manutenzione degli impianti sportivi e scuole.

“E’ prevista l’accensione di un prestito pari a 2.126.949,00 euro destinato alla realizzazione di alcuni lotti dei lavori del P.U.O. del Porto turistico : una nuova disposizione degli edifici, per migliorare i servizi, che libera aree che saranno anch’esse riqualificate” - ha annunciato inoltre l’assessore Monica Risso -



Fra i mutui attivi a Bilancio restano da pagare 42mila euro del mutuo acceso la realizzazione del campo da calcio in erba sintetica e 86.800 del mutuo della realizzazione della nuova Palestra degli Andoresi, nel plesso scolastico di via Cavour. Si tratta di finanziamenti non gravati da interessi a carico del comune perché accesi con il Credito Sportivo.



Il comune di Andora vanta un bel primato: velocità nei tempi di pagamento dei fornitori, effettuati entro i 15 giorni dal ricevimento della fattura. “L’efficienza degli uffici, non ha reso necessario stanziare il FONDO GARANZIA debiti commerciali che sottrae risorse al comune - ha spiegato l’Assessore Risso.



“Vorrei ringraziare i dipendenti comunali per l’opera svolta quotidianamente per portare a compimento gli obiettivi assegnati dall’Amministrazione in ogni settore. In particolare, per la pratica relativa al Bilancio, gli uffici finanziari, la Responsabile Tiziana Semperboni e tutti i suoi collaboratori davvero scrupolosi nel coadiuvarmi”, ha aggiunto.



La seduta ha visto l’approvazione anche del DUP, Documento Unico di Programmazione 2024-2028 che monitora lo stato di attuazione delle linee programmatiche.



“Il quadro complessivo mostra un programma di mandato ampiamente avviato, con una forte prevalenza di interventi in corso di realizzazione e una quota significativa di obiettivi già raggiunti – ha illustrato l’Assessore Risso - Il DUP mostra un forte orientamento alla riqualificazione del territorio. Una strategia orientata alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione turistica con una attenzione costante al sociale, con interventi già attuati e altri in corso, e misure permanenti a sostegno delle fasce deboli, degli anziani e delle famiglie. Urbanistica, bilancio e associazionismo mostrano risultati già consolidati, con obiettivi pienamente raggiunti. Gli obiettivi in corso ed anche conclusi riguardano opere pubbliche, quali pista ciclabile, opere viarie a servizio della stazione, parchi, ambiente e sicurezza idraulica, entroterra borgate frazioni, turismo, manifestazioni, promozione per la destagionalizzazione”.



Le modifiche al regolamento IMU hanno eliminato l’obbligo di dichiarazione per l’applicazione dell’aliquota agevolata alle pertinenze legate alla prima casa, e allargato le agevolazioni per il comodato ai parenti sino al secondo grado oltre che in linea retta anche collaterale.

Il sindaco Mauro Demichelis, nelle sue comunicazioni ha annunciato l’imminente riapertura dell’ Oratorio di San Nicolau a Borgo Castello, altro importante traguardo del grande progetto di rigenerazione urbana. L’oratorio è l’edificio più antico del Complesso monumentale di Borgo Castello.