Carcare pulisce gli affluenti del fiume Bormida, il sindaco De Vecchi: "Lavori per mitigare il rischio alluvionale" (FOTO)

Lavori di prevenzione del rischio alluvionale sugli affluenti del fiume Bormida. Lo comunica in una nota il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

"Sono state impegnate le risorse messe a disposizione da Regione Liguria e dal Consorzio BIM per un un'importo di 21 mila euro - spiega il primo cittadino - Applicando un principio di rotazione annuale, si sta intervenendo sugli affluenti a sud del Bormida: rio Chiuso, rio Le Moglie; seguirà Rio Capone al Vispa, infine con rifiniture sul lato nord in rio Nanta e Cornareto".

"Ogni anno l'amministrazione del comune di Carcare, mette a disposizione risorse economiche a vantaggio della prevenzione, con la volontà di mitigare i rischi. In territori montani e pedemontani, come il nostro, la "coperta" economica in questo delicato settore è sempre 'corta'. Gli uffici comunali, sono stati particolarmente attenti ad intercettare tutti i finanziamenti possibili con le opportunità di ristoro dei danni subiti nelle alluvioni degli anni 2018 e 2019".

"Nei prossimi giorni, molti cantieri si apriranno sul territorio comunale, per eseguire lavori - conclude il sindaco De Vecchi - Ci scusiamo per i disagi che provvisoriamente produrranno, ma i vantaggi che ne deriveranno saranno di gran lunga maggiori".