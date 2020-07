Fratelli d’Italia Pietra Ligure scende in piazza per chiedere #elezionisubito

Anche a Pietra Ligure Fratelli d’Italia scende in piazza per chiedere le dimissioni del Governo Conte e di indire le elezioni a settembre. L’appuntamento è per domani, sabato 18 luglio 2020, dalle ore 9 alle ore 13 in piazza San Nicolò, nel centro storico della cittadina.

Sarà possibile apporre la propria firma a favore della campagna #elezionisubito e, per chi è interessato al tesseramento annuale, ricevere le informazioni sulla campagna adesioni 2020.

L’incontro di domani, fanno sapere dal Circolo locale di Fratelli d’Italia, anticipa una serie di incontri che si terranno nell’interno comprensorio della Val Maremola nei prossimi mesi e che saranno occasione per discutere idee, proposte ma anche criticità del nostro territorio.