Un Lettore: "A Lavagnola (Savona) situazione incresciosa. E va costantemente a peggiorare"

Ci scrive un nostro Lettore, corredando la sua Lettera (che riportiamo qui di seguito), con ampio materiale fotografico (visibile nella nostra gallery):

"Vorrei portare alla Vostra attenzione 2 mail che scrissi qualche tempo fa alla Ns. amministrazione dove evidenziavo la situazione incresciosa nel quartiere di LAVAGNOLA e più precisamente in VIA MARTIRI DELLA DEPORTAZIONE e VIA BRUZZONE lato FF.SS:

Prima e-mail:

In questi giorni di ripresa ho notato che varie zone del centro cittadino sono state riportate allo stato pre-COVID, complimentandomi per quanto già fatto mi sembrava corretto, a nome di tutti, segnalare invece cosa risulta nel quartiere di LAVAGNOLA.

in allegato alcune foto della situazione in cui versa il parcheggio in VIA MARTIRI DELLA DEPORTAZIONE. Faccio notare inoltre che in una delle foto si vede una ALFA ROMEO che risulta abbandonata da ormai quasi 4 anni e che anche la segnaletica orizzontale avrebbe bisogno di una rinfrescata. In ogni caso se doveste intervenire direi che anche i giardini limitrofi alla scuola materna versano nella medesima situazione e che nei parcheggi intorno alla ferrovia giacciono altre auto abbandonate da anni

Seconda e-mail:

Porto alla Vs attenzione la situazione in cui versano alcuni parcheggi a Lavagnola e precisamente in VIA MARTIRI DELLA DEPORTAZIONE e VIA BRUZZONE lato ferrovia,qui risultano abbandonate ormai da molti anni varie autovetture (ALFA ROMEO - FIAT BRAVA - LANCIA THESIS - CITROEN BERLINGO etc) che inibiscono spazio, inoltre anche la segnaletica orizzontale avrebbe bisogno di una rinfrescata per poter ottimizzare la sosta delle altre auto.





Come risposta in pochi giorni risolsero il problema dei giardini ma per il resto demandavano a RFI la pulizia e il ripristino della zona adiacente la linea ferroviaria e alla POLIZIA MUNICIPALE la rimozione delle auto abbandonate e segnaletica orizzontale.