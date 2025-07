"Sacchi rotti e topi in strada, il porta a porta va ripensato"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"A seguito di quello che ho ripreso nella mia zona – via Beato Ottaviano, Via S. Santarosa – mi chiedo ogni giorno perché non siano stati assegnati anche i cassonetti condominiali per conferire la plastica. È vero che l’uomo è spesso incivile e indifferente a questo nuovo sistema di raccolta, ma ahimè, gli animali compiono scempi peggiori: con questo sistema, infatti, gli diamo in pasto il meglio per nutrirsi e lasciano uno scempio inguardabile per le strade, tra l'altro a poca distanza dal 'famoso centro'! Per non parlare dei topi, che spuntano come funghi!".

"Inoltre, mi chiedo: se il Comune non aveva i fondi necessari per fornire a tutta la città i cassonetti intelligenti, perché non attendere e lasciare i cassonetti comunali nelle zone non centrali? Avrebbero almeno dato alla città un aspetto meno incivile e più dignitoso".

"Bella immagine che Savona dà della 'città della cultura', anche per tutti i croceristi e foresti che arrivano…".