Riceviamo e pubblichiamo questa lettera da una residente di via degli Ulivi, a Savona.

"Da noi la differenziata dovrebbe iniziare ad agosto.

Intanto tra ieri e l'altro ieri sono stati tolti i bidoni per plastica e carta che, ahimè, si trovano in via Chiabrera dove la differenziata è iniziata ma sono i bidoni nei quali anche noi abbiamo sempre conferito

Che facciamo ora con carta e plastica??

Ovviamente ho scritto una mail a Seas dalla quale non ho avuto risposta

Alba Barabino"