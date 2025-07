"Già due allagamenti durante l’estate: cosa succederà in autunno?"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Siamo alle solite. Nessuna amministrazione ha mai preso veramente a cuore i problemi che si riversano in via Guidobono e zone limitrofe quando piove per alcune ore e con una certa intensità. Perché? Forse perché questo tipo di lavori non porta visibilità politica? Forse perché la furia green di questa amministrazione ha deciso di buttare oltre 900mila euro nel rifacimento di corso Italia, che poteva stare com’era, anche perché nessun residente aveva mai richiesto un intervento del genere, raddoppiando traffico e inquinamento su via Dei Mille".

"Ogni volta che vedo un concittadino munito di pala e scopa togliere l’acqua dai portoni e con le idrovore dalle cantine, mi chiedo: ma perché deve succedere tutto questo? E siamo già al secondo allagamento estivo, e non posso pensare a cosa potrà succedere il prossimo autunno".

"Non era forse meglio investire in sicurezza, piuttosto che in bellezza?"