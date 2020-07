Le rassicurazioni del Ferraris Pancaldo di Savona: "Stiamo lavorando per garantire una scuola di qualità per tutti"

La direzione dell'istituto Ferraris Pancaldo di Savona rassicura gli studenti e le famiglie in vista del prossimo anno scolastico:

"A meno di due mesi dalla cosiddetta “riapertura”, credo sia utile sapere direttamente dalla vostra scuola, quale sia lo stato delle cose in Via Alla Rocca di Legino 35. In questi ultimi mesi, non abbiamo smesso un attimo di lavorare, al fine di prefigurare scenari settembrini probabili e costruire soluzioni efficaci per garantire una scuola di qualità per tutti. Questo nostro percorso è stato ovviamente accompagnato dalle numerose indicazioni e provvedimenti che il Governo ed il Ministero dell’Istruzione hanno dato alle scuole italiane cercando di coniugare diritto allo studio e diritto alla salute.

Devo dirvi che non ci siamo sentiti soli, nessuno è stato abbandonato, ma certamente il lavoro da fare e le scelte da adottare in capo ad ogni singola scuola sono tante e grandi come non mai. Anche le responsabilità direttamente riconducibili alla mia persona sono particolarmente pesanti, come mai prima, ma sono certo che con la collaborazione di tutti le cose procederanno per il verso giusto.

Stiamo investendo ingenti somme e molto lavoro per una ripresa efficiente e sicura:

• Abbiamo ottimizzato, già dal mese di aprile, alcuni spazi del nostro edificio al fine di poter avere un numero di aule sufficienti per tutti i nostri studenti.

• Stiamo decisamente migliorando, con lavori che termineranno la prossima settimana, le prestazioni della rete internet interna dell’istituto e, da settembre, il “Ferraris Pancaldo” sarà servito, anche grazie al rapporto di collaborazione che ci lega da anni all'Università di Genova-Campus Universitario di Savona, dal Consorzio GARR. Si tratta di una rete che interconnette ad altissima capacità università, centri di ricerca, biblioteche, musei, scuole ed altri luoghi in cui si fa istruzione, scienza, cultura ed innovazione su tutto il territorio nazionale; un’infrastruttura in fibra ottica che utilizza le più avanzate tecnologie di comunicazione e si sviluppa su circa 15.000 km tra collegamenti di dorsale e di accesso.

• Stiamo realizzando un nuovo laboratorio dedicato alla meccanica ed all’elettronica, grazie ad un finanziamento che ci siamo recentemente aggiudicati.

• Stiamo completando un nuovo spazio per le didattiche innovative, grazie ad un bando Piano Nazionale Scuola Digitale che ci siamo aggiudicati la scorsa primavera.

• Abbiamo concluso i lavori di riqualificazione dell’area verde presente sotto la palazzina che ospita il “Laboratorio Territoriale Digitale”, realizzando uno splendido giardino che dedicheremo alle attività didattiche all’aperto.

• Siamo in procinto di ricevere l’autorizzazione per la realizzazione di un’area sportiva all’aperto consistente nella tracciatura di due corsie di atletica, di due campi da tennis ed di uno da squash.

• Abbiamo acquistato ben 13 apparecchiature professionali a vapore secco per la puliziaigienizzazione-sanificazione delle aule e dei laboratori, ed una nuova lavapavimenti per la palestra, che saranno utilizzate dai nostri collaboratori scolastici a partire dal prossimo agosto, al fine di garantire a tutti noi il massimo standard igienico possibile.

• Stiamo acquistando dei dispositivi di purificazione dell’aria a raggi uv per garantire il massimo della sicurezza a chi opera negli uffici e a contatto con il pubblico.

• Abbiamo acquistato un congruo numero di computer portatili da assegnare, in caso di necessità, in comodato d’uso gratuito ai nostri studenti e stiamo, finalmente, ricevendo dispositivi per la connessione portatili da tempo ordinati.

• Abbiamo segnalato al Ministero il fabbisogno di 300 banchi singoli che il Commissario proposto dal Governo metterà a disposizione della scuola entro inizio settembre.

• Abbiamo richiesto un oculato potenziamento dell'organico docente e ATA che riteniamo necessario per il prossimo anno scolastico. Saremo in grado di offrire il tempo scuola ordinario in presenza per tutti gli studenti, mantenendo il distanziamento di un metro lineare statico, come indicato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Il servizio scolastico sarà inevitabilmente ridefinito rispetto al modello consolidato degli scorsi anni, in termini di orari di entrata ed uscita, modalità di accesso alla struttura e fruizione dei diversi servizi (bar, distributori, fotocopiatori ecc), al fine di rispettare le Linee Guida del Ministero e garantire i parametri di sicurezza richiesti ad ogni scuola italiana. Ciò richiederà un grande spirito di collaborazione e responsabilità da parte di tutti, specie dopo un'estate nella quale, a torto o a ragione, le misure di distanziamento e protezione sono passate, in particolare per i più giovani, un po' in secondo piano. Quanto accadrà il prossimo autunno, non è ovviamente prevedibile, almeno da noi, ciò che però voglio dirvi è che la vostra scuola sta producendo ogni sforzo per essere pronta ed efficiente, per accogliere tutti i suoi ragazzi per una ripartenza responsabile e piena di fiducia nel futuro".