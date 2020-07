Loano in lutto la scomparsa di Laura Bologna

"Ciao Laura... Ancora ci sembra impossibile doverti salutare così all'improvviso e troppo presto. Sei stata non soltanto un punto di riferimento e un pilastro della nostra attività per 23 anni, sei stata parte integrante della nostra famiglia e vogliamo ringraziarti per aver condiviso con noi tutti i momenti belli e anche quelli più difficili. Sei stata un'amica, una sorella e una zia speciale per Matteo e Cesare. Non ti dimenticheremo mai e cercheremo di ricordarti sempre con il tuo bellissimo sorriso. Grazie di tutto e buon viaggio".