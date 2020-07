Covid19, Melis (M5S): "Cluster di Savona ci dice che non dobbiamo abbassare la guardia: il virus circola ancora"

“Il focolaio di Savona ci dice chiaramente che il virus non è mai scomparso, come peraltro i dati hanno sempre confermato. Nell’attesa che vengano espletati tutti i controlli del caso, è bene ricordarci di mantenere sempre e comunque alta l’attenzione, rispettando tutte le regole, che ormai conosciamo bene, per arginare la diffusione del virus. Mantenere le distanze di sicurezza, indossare correttamente la mascherina, igienizzare le mani ed evitare assembramenti sono le misure di contenimento che dovremmo sempre tenere a mente quando decidiamo di frequentare luoghi pubblici, ma anche spazi comuni al chiuso. Solo prestando attenzione e agendo con la dovuta prudenza, possiamo sperare di non vanificare gli sforzi compiuti in passato e consentire a tutti di trascorrere momenti di svago con la giusta serenità”.