Savona, l'assessore Levrero: "Reperiti i fondi per finanziare l'intero progetto di videosorveglianza"

"E' con grande soddisfazione che comunico l'avvenuto reperimento dei fondi per finanziare l'intero progetto di videosorveglianza della città". A darne notizia è lo stesso assessore alle Politiche della Sicurezza del comune di Savona Roberto Levrero.

"E' stata approvata ieri in Giunta - prosegue l'assessore Levrero - la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2020/2022: con i residui attivi reperiti, si potrà dunque finanziare tutto il progetto della videosorveglianza pubblica, già approvato il 28 maggio scorso, per la cui realizzazione integrale mancavano i fondi. Questo risultato non era affatto scontato stante la notoria situazione di difficoltà del comune, aggravata dall'emergenza, tuttavia sono lieto di poter dire che ce l'abbiamo fatta a rispettare l'impegno assunto col programma elettorale di questa amministrazione".

"Il nuovo sistema di videosorveglianza sarà molto più efficiente dell'attuale, andando ad integrare le telecamere esistenti, ancora utilizzabili, e sostituendo quelle obsolete. Tutte le tvcc saranno connesse ad una nuova piattaforma in grado di elevare gli standard di sicurezza per la cittadinanza, la viabilità, il patrimonio del Comune, potendo così rappresentare un efficace strumento di prevenzione e contrasto contro i reati alla persona, atti vandalici, violazioni al codice della strada, nonchè contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti ed il conferimento da parte di abitanti in altri comuni" conclude l'assessore Levrero.