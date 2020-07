Processo Bonello, la difesa Bonvicini: "Non voleva suicidarsi aveva l'obiettivo di estirpare la pedofilia dalla curia savonese"

"Luisa Bonello non voleva suicidarsi aveva l'obiettivo di estirpare la pedofilia dalla curia savonese, aveva ricevuto qualche mese prima della morte delle intimidazioni".

Queste le parole dell'avvocato difensore dell'ex comandante della polizia postale Alberto Bonvicini, il legale Cesarina Berghini che insieme alla collega Francesca Iovine ha effettuato l'arringa conclusiva contestando la requisitoria del Pm Giovanni Battista Ferro.

Nella scorsa udienza il pubblico ministero nella sua articolata conclusione aveva specificato, come già sostenuto da tempo dall'accusa, che la dottoressa si era suicidata il 19 settembre del 2014 nella sua abitazione di via Genova a Savona e aveva chiesto per Bonvicini una condanna di 10 anni e 9 mesi, 2 anni per l'ex marito Mauro Acquarone e 10 mesi per il medico curante della dottoressa Roberto Debenedetti.

Dopo le arringhe degli avvocati difensori di Acquarone Fausto Mazzitelli e Paolo Nolasco, oggi in Tribunale a Savona i legali di Bonvicini si sono concentrate sulla dottoressa Bonello.

"Emerge il ragionevole dubbio che non si tratti di un suicidio ed è stato quindi un omicidio volontario - ha spiegato in aula l'avvocato Berghini - Secondo l'accusa il vero protagonista di questo processo è Alberto Bonvicini, messo alla gogna sin dall'apertura del procedimento fino alla requisitoria, ritenuto una persona pessima al limite del deplorevole".

"Bonello aveva un altissimo senso della giustizia, che non scendeva a compromessi, schietta, sincera e pulita che ha fatto tremare anche il Vescovo e che non era depressa - ha proseguito il legale di Bonvicini che ha contestato anche la posizione nel quale è stata trovata la donna quando è stata trovata senza vita - nessuno ha sentito il rumore dello sparo perché era stato usato un silenziatore poi rimosso dall'arma e non tolto dalla stessa in quanto era deceduta".

"La donna aveva in carico 650 pazienti ed erano tutti soddisfatti dalla dottoressa, era una persona sana di mente - specifica l'avvocato che si è concentrata anche sul rilascio del porto d'armi - se lei soffriva di problemi di depressione come mai lei lo aveva?".

"Un medico che ha a disposizione tutti i farmaci che vuole, avrebbe potuto buttarsi da una scogliera, dalla finestra, tagliarsi le vene, impasticcarsi, perchè spararsi in bocca mettendosi un tampone per evitare fori d'uscita?" ha concluso il legale.

L'avvocato Iovine si è concentrata sul capo d'imputazione della circonvenzione d'incapace, ritenendo la donna "capace di intendere e di volere" e sarebbe stato "impossibile circuirla".

Per l'omicidio colposo i legali hanno chiesto che l'uomo sia assolto perchè il fatto non sussiste, per la truffa aggravata assoluzione per non aver commesso il fatto, assolto per la circonvenzione d'incapace e per il falso ideologico assolto perché il fatto non costituisce reato.

Il processo si concluderà sabato 25 luglio con l'arringa conclusiva dell'avvocato difensore di Roberto Debenedetti, le repliche del pm e le controrepliche e infine la sentenza.