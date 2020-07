Riciclaggio e appropriazione indebita: respinto il patteggiamento per Gianni Spotorno e ammesse al processo le parti civili

Sono state ammesse le parti civili civili che si sono costituite nel processo, iniziato questa mattina in Tribunale a Savona, che vede imputato l'ex vicesindaco e promotore finanziario dell'Azimut Gianni Spotorno che era stato arrestato dalla guardia di finanza lo scorso settembre del 2019 con le accuse di riciclaggio e appropriazione indebita.

Spotorno era finito al centro di un caso incentrato su presunte operazioni sospette compiute quando lavorava per la Azimut, azienda che lo aveva licenziato nel marzo dell'anno scorso. Diverse le persone che erano state truffate (la maggior parte famiglie spotornesi) e avevano perso i loro risparmi, era stato infatti aperto un fascicolo dalla Procura di Savona dopo un esposto e molte denunce ricevute dai carabinieri e dalla guardia di finanza.

Erano stati sequestrati beni e disponibilità finanziarie che si attesterebbero intorno ai 3.5 milioni di euro. Nel corso della prima udienza davanti al giudice Giorgia Felisatti, la difesa di Azimut, responsabile civile nel processo, ha richiesto di potersi costituire come parte civile chiedendo un risarcimento visto il danno patrimoniale e d'immagine che sarebbe stato creato da Spotorno, ma l'avvocato difensore dell'imputato, il legale Luca Lauri, si è opposto in quanto sussisterebbe un conflitto d'interessi. Per questo il giudice si è riservata di decidere nella prossima udienza.

La richiesta di patteggiamento per l'ex vicesindaco spotornese invece è stata respinta sia dal Pubblico Ministero che dal giudice.

Spotorno, che attualmente ha l'obbligo di dimora nel comune di Noli, aveva ammesso il fatto davanti al Pm Marco Cirigliano e aveva riconosciuto le proprie responsabilità spiegando che per quanto possibile avrebbe provato a risarcire i clienti truffati.

Il processo proseguirà il prossimo 17 novembre.