Truffa aggravata, il pm chiede 5 anni e 7 mesi per Gianni Spotorno

Cinque anni e 7 mesi. Questa al termine di un'articolata requisitoria la richiesta di condanna del Pubblico Ministero Marco Cirigliano nei confronti dell'ex vicesindaco e promotore finanziario dell'Azimut Giovanni Spotorno che era stato arrestato dalla guardia di finanza nel settembre del 2019 con le accuse di riciclaggio e appropriazione indebita.

E' arrivato infatti praticamente alla battute finali il processo in Tribunale in Savona che vede coinvolto Spotorno, la stessa Azimut e le famiglie truffate.

Il pm ha riconosciuto la sussistenza di una serie di fatti riconducibili alla truffa aggravata e ha derubricato l'accusa di appropriazione indebita. Inoltre il pubblico Ministero avrebbe richiesto la confisca di quanto è già stato sequestrato per 1 milione e 260mila euro.

Spotorno era finito al centro di un caso legato ad operazioni sospette compiute quando lavorava per la Azimut, azienda che lo aveva licenziato nel marzo di tre anni fa e sono state diverse le persone che erano state truffate (la maggior parte famiglie spotornesi) e avevano perso i loro risparmi.

Era stato aperto un fascicolo dalla Procura di Savona dopo un esposto e molte denunce ricevute dai carabinieri e dalla guardia di finanza ed inoltre erano stati sequestrati beni e disponibilità finanziarie che si attesterebbero intorno ai 3.5 milioni di euro e perquisizioni erano state effettuate dalle fiamme gialle nel bar e nel negozio del figlio e della moglie.

Durante le precedenti udienze davanti al giudice Giorgia Felisatti, sono state ascoltate diverse testimonianze di persone, clienti per anni di Spotorno e della Azimut, truffate dal consulente finanziario.

Spostamenti di ingenti somme in conti aperti in banche sconosciute ai clienti, conti prosciugati, firme false e intestazioni di bonifici per acquisti immobili: questi gli scenari che si sono venuti a creare con le persone truffate che riponevano in Spotorno la massima fiducia.

La Azimut si era costituita anche come parte civile e l'avvocato difensore nelle sue conclusioni ha richiesto come risarcimento 3 milioni e 125mila euro che sarebbe la somma oggetto degli accordi transattivi con le persone truffate (alcuni hanno ricevuto e accettato la proposta di riconoscimento dell'80% della somma).

L'avvocato difensore di Spotorno invece ha richiesto l'assoluzione per alcuni capi d'imputazione per insufficienza di prove e per altri perché il fatto non sussiste.