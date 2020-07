Albenga, terminati i lavori di miglioramento della rotonda su Viale Martiri della Foce

Sono terminati in tre settimane i lavori alla rotonda stradale di Albenga sita all'intersezione tra Via Martiri della Foce e Via G. Noberasco, realizzati attraverso un progetto promosso dall'Associazione Zonta Club Alassio-Albenga in compartecipazione con l'amministrazione comunale.

Il colore del materiale, essendo tendente al giallo ricorda quello dello Zonta. È stata altresì inserita una targa con il logo del sodalizio dedicata alle donne "Zontiane" - in occasione del centenario della fondazione dello Zonta International celebrato in quest’ultimo biennio - al fine di onorare tutte coloro che, in questo secolo, si sono impegnate per migliorare la condizione della donna nel mondo attraverso azioni di servizio e advocacy.

Afferma Giusy Nalbone presidentessa uscente dello Zonta Club Alassio-Albenga: “Voglio ringraziare l’Amministrazione Cangiano e quella Tomatis che con questa compartecipazione hanno dato dimostrazione di riconoscere il valore delle donne, dando visibilità al nostro impegno in uno spazio pubblico. Le donne Zontiane sono impegnate in azioni volte a migliorare la condizione femminile, una strada che uomini e donne dovebbrero percorrere insieme per raggiungere la parità ed il giusto equilibrio. Un ringraziamento anche alla ditta 'L’Opera' di Albenga e ai tecnici del comune che hanno realizzato l’intervento”.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “Questo intervento è l’ennesima iniziativa che lo Zonta Club realizza ad Albenga. Siamo felici e particolarmente fieri di questa collaborazione. La nostra Amministrazione, così come l’Amministrazione Cangiano, è sempre stata particolarmente sensibile alle tematiche e alle iniziative promosse da questa importante realtà. Per questo siamo felici di questa iniziativa e dedicare una rotonda alle donne Zontiane credo possa essere un bel segnale per Albenga e per il nostro territorio”.

Domenica sarà inaugurata da una piccola delegazione di socie, la targa dello Zonta che nell’idioma Sioux significa “onesto e degno di fiducia”. Il segno distintivo dello Zonta deriva dall’insieme di simboli che compongono il logo e che esprimono la luce, il collegarsi insieme per uno scopo, il procedere insieme. Il riparo, la dirittura morale e la fiducia.