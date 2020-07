60enne si perde in mare a Finale Ligure: salvato dalla Guardia Costiera

Alle 13:00 di oggi venerdì 24 luglio 2020, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona riceveva una segnalazione relativa a un bagnante, di circa 60 anni, disperso nel tratto di mare antistante i Bagni Serenval di Finale Ligure. L’uomo, mentre stava nuotando a circa 200 mt. di distanza dalla riva, spariva dalla vista della moglie e del bagnino presenti in spiaggia, a causa dell’improvviso e repentino peggioramento delle condizioni meteomarine.

La Sala Operativa della Capitaneria ha disposto l’immediata l’uscita in mare della motovedetta CP 545 dal Porto di Loano e della M/V CP 863 di Savona.

La prima Unità, sotto il coordinamento della Sala operativa, ha iniziato le attività di ricerca in mare e dopo poco tempo ha intercettato il bagnante in difficoltà, in buone condizioni di salute e provvedeva a scortarlo a riva in sicurezza, con l’ausilio di un pattino del soccorso.

Per quanto l’operazione si sia conclusa positivamente, si ricorda agli utenti del mare, ancora una volta, l’importanza di adottare comportamenti prudenti e responsabili per evitare di porre inutilmente a rischio la propria vita.