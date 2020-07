Dopo lunghi anni di angoscia, oggi la comunità di Magliolo si stringe nell'addio a Luca Catania

Amici, colleghi, ma soprattutto una comunità intera ha preso parte quest'oggi ai funerali di Luca Catania, il carabiniere di Magliolo, in servizio a Finale Ligure, scomparso nel 2016 i cui resti sono stati ritrovati lo scorso gennaio nei boschi sulle alture della Val Maremola.

Alle esequie, celebrate dal parroco Lodovico Roccatagliata nella Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate di Magliolo, sono stati in molti a volersi stringere intorno ai familiari di Luca, tanto da riversarsi oltre che all'interno della chiesa anche sul piazzale antistante. La bara è uscita dalla chiesa avvolta nel Tricolore. Le spoglie al termine del rito funebre saranno tumulate nel cimitero comunale di Magliolo. Una testimonianza d'affetto dopo quattro lunghi anni d'angoscia dove non è mai mancata la speranza di poter riabbracciare l'amico e collega di cui non si avevano più notizie.

All'esito degli accertamenti scientifici svolti per stabilire l'identità, si è così chiusa la vicenda iniziata quattro anni fa. Era il 7 ottobre 2016 quando scattarono le ricerche dell'uomo dapprima in un'area di vegetazione sulle alture della Val Maremola e proseguite in tutto il comprensorio pietrese e non solo. Luca Catania sparì nel nulla dopo essere uscito di casa senza documenti né denaro, ma con la pistola d'ordinanza e senza aver lasciato alcun messaggio per familiari e amici. Poi, lo scorso 26 gennaio, la squadra di caccia magliolese ne ha rinvenuto i resti, unitamente ad alcuni oggetti che hanno portato ad un primo riconoscimento. La conferma ufficiale è poi arrivata con l'esame del dna.