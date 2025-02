Cantiere S. Brigida a Celle, incontro Sindaco-abitanti delle case danneggiate

Scatteranno il prossimo mercoledì 2 aprile l'ultima parte dei lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida a Celle.

Questa la data fissata da Anas scelta a conclusione degli interventi in A10 nella galleria Cassisi così da non andare ad interferire ulteriormente sul traffico.

Nella mattinata di ieri il Sindaco Marco Beltrame ha illustrato il cronoprogramma a circa una ventina di proprietari delle abitazioni tra piazza Pietro Costa e via Aicardi che hanno subito dei danneggiamenti negli anni scorsi proprio a causa del cantiere (il contenzioso con l'azienda sarebbe ancora aperto).

Per un'abitazione sopra il voltino di ingresso di Via Aicardi non sarebbe presente proprio l'agibilità e due non sarebbero più utilizzate da tempo. Altre avrebbero subito ingenti danneggiamenti.

"Anas ha finito di installare i monitoraggi dentro via Aicardi (il primo era stato effettuato prima di Natale fronte Aurelia. ndr) che rimarranno durante e dopo il fine lavori per un determinato periodo - spiega il primo cittadino cellese - Mi ha fatto piacere far capire che l'amministrazione è presente e Anas, con i quali c'è un rapporto ottimo e di collaborazione, sta facendo di tutto per tutelare i cittadini e limitare i disagi".

"L'intervento è importante per il rischio idrogeologico e va finito l'ultimo pezzo con il posizionamento degli scatolari ma questi cittadini devono anche poter tornare nella loro case. Bisogna aver pazienza perche ci sono persone che in questi 5 anni stanno sopportando tanto" conclude Beltrame che nnei mesi scorsi in un sopralluogo con Anas che ha effettuato i testimoniali di stato (una perizia che attesta lo stato di conservazione di un'unità immobiliare, nel periodo antecedente l'avvio di un lavoro o dell'attività di realizzazione di un'opera che, per vicinanza fisica, potrebbe influire sulla sua integrità. ndr) ha appurato le stato delle abitazioni.

I tanti temuti semafori sull'Aurelia quindi saranno presenti da aprile fino a circa il 15 giugno, riprendendo poi alla fine della stagione estiva.