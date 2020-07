Covid-19, il punto tra cluster di Savona e plasma iperimmune: "Il virus c'è, le precauzioni non devono essere dimenticate" (VIDEO)

"Credo che quello che sta accadendo adesso in qualche modo ci rimetta in guardia - ha invece spiegato la dottoressa Paola Gnerre, Dirigente Medico Medicina Interna e Cure Intermedie a Savona - il virus c'è, non è tornato in termini di gravità come quello che vedevamo tra marzo e aprile, ma il distanziamento sociale, l'uso della mascherina e il lavaggio delle mani sono comunque delle azioni che non devono essere dimenticate. Questo non deve accadere anche perché probabilmente sono stati i giovani ad essere il veicolo di trasmissione del virus: nel momento stesso in cui al giovane il virus ha una sintomatologia da asintomatico, il rischio è che possa essere trasmesso ad un anziano. Vi posso assicurare che a marzo e aprile noi non avevamo anziani ricoverati in reparto, in alcuni casi abbiamo avuto pazienti del 1986, del 1974, del 1975, del 1956: queste date di nascita era un po' che non le vedevamo. Il pericolo non è scampato e se il virus continua a circolare può essere una problematica per un'eventuale riaccensione delle infezioni a ottobre".