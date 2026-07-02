Sanità, la Liguria migliora le performance: "Cresce anche la fiducia dei cittadini"

La Liguria conferma il proprio percorso di rafforzamento del Sistema sanitario regionale, registrando un miglioramento delle performance complessive e risultati positivi anche sul fronte della percezione dei cittadini. È quanto emerge dalla XIV edizione dello studio "Opportunità di tutela della Salute: le Performance Regionali 2026", realizzato da CREA Sanità, che analizza le opportunità di tutela della salute offerte ai cittadini attraverso un modello multidimensionale che considera qualità dell'assistenza, appropriatezza, esiti, sostenibilità economica, equità, innovazione e dimensione sociale.

Nel quadro nazionale, la Liguria si colloca nel gruppo delle Regioni con livelli di performance compresi tra il 40% e il 50% del massimo teorico raggiungibile, confermando una posizione solida e, soprattutto, evidenziando un miglioramento rispetto al 2019, in linea con la crescita registrata a livello nazionale. Lo studio sottolinea infatti come tutte le aree del Paese abbiano fatto registrare progressi nel periodo 2019-2025, a testimonianza di un Sistema sanitario in costante evoluzione.

Un elemento particolarmente significativo riguarda il rapporto tra risultati raggiunti e percezione dei cittadini. La ricerca evidenzia come in Liguria una quota importante della popolazione riconosca il miglioramento dei servizi sanitari regionali, segnale che gli interventi messi in campo stanno producendo effetti concreti e sempre più visibili nella vita quotidiana delle persone.

"I dati di CREA Sanità - spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò - confermano che la Liguria è sulla strada giusta. Il miglioramento delle performance del nostro Sistema sanitario è un risultato importante, ma assume un valore ancora maggiore perché inizia a essere riconosciuto anche dai cittadini. È il segno che il grande lavoro portato avanti in questi anni, insieme alle aziende sanitarie, agli ospedali e a tutti i professionisti del servizio sanitario regionale, sta producendo effetti concreti. Sappiamo che c'è ancora molto da fare e non ci accontentiamo, ma questi risultati ci incoraggiano a proseguire con determinazione nel percorso di potenziamento della sanità ligure, investendo sull'innovazione, sull'abbattimento delle liste d'attesa, sul rafforzamento della medicina territoriale e su una presa in carico sempre più efficace dei pazienti”.

Il dato assume un valore ancora maggiore considerando che lo studio distingue chiaramente tra performance del sistema e percezione dei cittadini, evidenziando come non sempre i miglioramenti organizzativi siano immediatamente riconosciuti dall'utenza. In questo contesto, la Liguria dimostra di essere una Regione capace non solo di migliorare le proprie performance, ma anche di rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini.

I risultati confermano quindi la validità del percorso intrapreso dalla Regione Liguria per rendere il Sistema sanitario sempre più efficiente, vicino ai bisogni delle persone e orientato alla qualità delle cure, con l'obiettivo di proseguire nel miglioramento continuo dei servizi e consolidare ulteriormente i livelli di tutela della salute offerti ai cittadini.