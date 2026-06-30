Accorpamento centrale del 118, Pierfederici: "Nei prossimi giorni incontro in Regione con i sindaci del levante savonese"

"Condivido la preoccupazione dei cittadini in merito allo spostamento della Centrale Operativa del 118 da Savona a Genova. La salute è un diritto fondamentale che tocca da vicino la vita di ogni persona".

A dirlo il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici dopo che nei giorni scorsi aveva richiesto che venisse convocato un ordine del giorno sul tema il segretario del Pd varazzino Giulio Alluto.

"Tutelarla deve essere una priorità assoluta: è un tema troppo serio e delicato per essere strumentalizzato o ridotto a terreno di scontro politico e speculazione. Proprio per questo, mi sono già attivato da tempo in prima persona, insieme con i Sindaci di Albisola Superiore, Celle Ligure, Sassello e Stella, chiedendo un incontro con l’Assessore regionale alla Sanità e con tutti i Consiglieri regionali in modo trasversale per chiarire i diversi aspetti dell’unificazione della Centrale Operativa 118 e portare le istanze delle nostre comunità - ha continuato il primo cittadino - Il tavolo è già stato fissato e si terrà nei prossimi giorni. Spesso l’azione amministrativa precede i tempi del clamore mediatico e può capitare che chi ha poca familiarità con la macchina istituzionale non riesca a tenere il passo con i fatti".

"Questa è un'iniziativa che rientra pienamente nelle funzioni e nelle prerogative del mio ruolo di sindaco, come prima autorità sanitaria locale, ed è nata dalla profonda convinzione che su una partita così cruciale sia fondamentale fare rete e muoversi uniti a tutela del territorio. La nostra città ha peculiarità non solo geografiche, ma anche demografiche e turistiche che vanno considerate e analizzate a fondo, per salvaguardare la salute e il benessere di tutti i cittadini" conclude Pierfederici.