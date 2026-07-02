Progetto per il nuovo Santa Corona, Foscolo (Lega): "Ulteriore e concreto passo in avanti per la riqualificazione"

“L’affidamento, da parte di Regione Liguria, della progettazione di fattibilità tecnico economica rappresenta un ulteriore e concreto passo in avanti per la riqualificazione funzionale e strutturale dell’ospedale Santa Corona a Pietra Ligure".

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega e componente della II commissione Sanità Sara Foscolo.

"Si tratta di un piano di restyling indispensabile che prevede un investimento di 244 milioni di euro e per cui mi ero già battuta anche in Parlamento. Una bella notizia per il Savonese e uno dei più grandi investimenti sanitari degli ultimi decenni in Liguria per una sanità più moderna e vicina ai cittadini, più capace di rispondere alle esigenze della popolazione. L’importante investimento per la realizzazione del nuovo moderno monoblocco del nostro ospedale è fondamentale per il Savonese - continua Foscolo - Con 390 posti letto, un Dea di II livello, una nuova piastra tecnologica e l'elisuperficie in copertura, questo intervento segna l'avvio di una trasformazione attesa da anni e conferma l'impegno di Regione Liguria nel rafforzare la sanità pubblica sui territori. Sono quindi molto soddisfatta. Ringrazio il presidente Marco Bucci e gli assessori Giacomo Giampedrone e Massimo Nicolò per il proficuo lavoro e l’attenzione al nostro territorio”.