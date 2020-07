Stella, a casa Pertini si conclude il tour delle sardine

Un tour di 2000 km per riscoprire i valori della politica dal titolo "Meno selfie, più politica", nelle regioni che andranno al voto e che è iniziato da Casa Matteotti a Fratta Polesine in Veneto fino ad arrivare quest'oggi a Stella San Giovanni a Casa Pertini.

In queste tappe la sardine sono partite alle scoperta di una parte d'Italia che va al voto parlando di luoghi, di persone, di temi, di diritti. "Lo facciamo perché vogliamo che siano i territori a raccontarsi e per dimostrare che esiste un modo di fare politica diverso, lontano dai nomi, dalle strategie social e dagli accordi di palazzo" aveva spiegato il movimento delle Sardine. Il tour era partito nelle tappe confermate da Fratta Polesine passando Padova, Pesaro, Acquasanta, Arquata del Tronto, Marina Palmense, Lecce, Cassino, Grosseto, Pisa, Genova e infine Stella.

"Non è un tour elettorale, ma un tour politico. Non si parla di nomi o di alleanze, ma di visioni, di persone, di comunità. Un filo rosso che esalta e racconta il tessuto sociale e che ricuce distanze geografiche, sociali ed ideologiche. Chiunque si vorrà unire potrà farlo, per una tappa, per un appuntamento, per tutto il tour. Troverà accoglienza, ascolto e prossimità" avevano proseguito le Sardine.

Alla conclusione del tour erano presenti il candidato alle elezioni regionali Ferruccio Sansa, il sindaco di Stella Marina Lombardi, il consigliere regionale Mauro Righello, la presidente della Associazione Sandro Pertini Elisabetta Favetta, il segretario generale della CGIL Savona Andrea Pasa e Mattia Santori, fondatore delle sardine.

Per finanziare i 5 giorni di tour le sardine avevano organizzato un crowdfunding in cui verranno messe in vendita delle magliette.